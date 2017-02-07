«Лада» на домашней площадке проиграла «Ростов-Дону»

В своем 13-м матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти «Лада» проиграла «Ростов-Дону» из Ростова-на-Дону - 24:29 (13:16), сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

Тольяттинки в ходе поединка почти до последнего вселяли в публику уверенность в способность одолеть единоличных лидеров чемпионата, наводненных игроками экстра-класса. Две тольяттинские Дарьи – Дмитриева и Самохина, терзая оборону вице-чемпионок, вызвали, по признанию их тренера, Фредерика Бужана, нехарактерную нервозность в стане гостей. А Елизавета Малашенко, издали безукоризненно бомбардируя Катрин Лунде в «рамке», вынуждала французского «полководца» судорожно искать спасительное противоядие по всей длине своей скамейки запасных.

На 12-й минуте матча для Ростова на табло высвечивалась нелицеприятная картина – 6:3. Однако шансы дончанкам все же посчастливилось довольно быстро уравнять. Сделали они это не без помощи тайм-аута и удаления у «Лады». А в концовке тайма гости во главе с солировавшей испанкой португальского происхождения Александриной Кабрал-Барбосой качнули чашу весов уже в свою пользу. Но нацеленность ростовчанок на то, чтобы, покинув раздевалку, закрепить успех, разбился о решительный настрой соперниц их догнать.

Возглавила погоню Полина Горшкова, превратившая «минус 5», которые образовались вскоре после перерыва, в «минус 3». Чуть позже к капитану присоединилась молодая Виолетта Голец, ставшая раз за разом брать инициативу на себя. У Олеси Цивки получилось взять «семерик» от окрыленной Барбосы. Те же обе Даши обрели прежний атакующий напор… Очередной донской тайм-аут сигнализировал о том, что ростовчанки явно не рассчитывали на 48-й минуте иметь минимальный отрыв (20:21). Более того, внесенные ими коррективы по ходу «планерки» лишь ненадолго вывели течение событий в привычное для этой команды русло. Меньше двух минут хватило «Ладе», чтобы покрыть дефицит в три мяча. И, к восторгу публики, за 8.20 до сирены шансы снова обнулить (24:24).

Трибуны, воодушевившись, приготовились вылавливать ярчайшие мгновения драматичной концовки. Но, оказалось, что источник вдохновения у автозаводчанок на этом иссяк. Подопечные Левона Акопяна и рады были бы на финишном отрезке встречи задействовать какой-нибудь пульт дополнительного питания, и энергетический резерв на всю оставшуюся мощь врубить. Да негде уже было его взять. Цивка чуть было не выловила мяч из-под крестовины, пущенный туда Анной Вяхиревой с семиметровой отметки. И все же MVP Олимпиады в Рио оказалась в этом эпизоде безупречна, после чего голы, как по проторенной дорожке, летели уже исключительно в одностороннем порядке. И очаг тольяттинского сопротивления неумолимо погас.