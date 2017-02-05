Вести бизнес онлайн стало удобней

Удаленные каналы банковского обслуживания стали необходимой составляющей любого бизнеса — от небольшой парикмахерской до производства с десятком сотрудников. Ежедневно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели подают заявки на кредиты и открывают расчетные счета, оплачивают услуги, заказывают корпоративные карты. Новые возможности и оформление сервиса сделали его ещё удобней.

1. В «Сбербанк Бизнес Онлайн» появился сервис проверки контрагента на основе официальных источников. За несколько кликов система выдаст основную информацию о будущем подрядчике или заказчике — ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве. Сервис доступен пользователям электронного документооборота E-invoicing.

2. Новый дизайн и технические изменения сделают работу с сервисом проще. При входе в систему виден статус исполняемых операций, наиболее популярные действия совершаются в один клик. Система самостоятельно ведет пользователя по его задачам, подсказывая, сколько документов нужно подписать, а сколько отправить в банк. Подключиться к обновлённому «Сбербанк Бизнес Онлайн» клиенты банка могут на сайте банка.

3. Впервые в России Мобильный банк стал доступен для устройств на базе операционной системы Windows Phone. Приложение позволяет оплачивать услуги контрагентов, переводить средства в бюджет, смотреть выписки и истории операций, а также выставлять счёта. Возможности приложения будут постоянно расширяться.

4. Появилось приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для владельцев Apple Watch. Пользователи гаджета смогут просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платёжные поручения прямо с часов.

5. Ещё одним важным новшеством стал раздел «Магазин», в котором предприниматели могут подключить дополнительные сервисы для более эффективной работы. Теперь бизнесмену доступны программы для финансового планирования, ведения бухгалтерии онлайн или площадки гарантированных расчётов.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.