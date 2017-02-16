Замминистра здравоохранения Самарской области готов выслушать тольяттинцев

28 февраля в Тольятти пройдет выездной прием заместителя министра здравоохранения Самарской области — руководителя департамента организации медицинской помощи населению Татьяны Сочинской.

Жители смогут лично рассказать о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, а также о работе медицинских учреждений. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований – приняты меры по устранению нарушений, сообщает мэрия.

Записаться на прием можно в мэрии по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каб. 106, или по телефонам: 543-266, 544-219.

Прием начнется в 10:00 в Тольяттинской городской поликлинике №1 (Приморский б-р, 24, 4 этаж, кабинет главного врача).