Теннисисты Самарской области одержали победы во второй день первенства России

В Тольятти прошел второй тур командного первенства России по теннису среди спортсменов до 13 лет, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Юноши сборной Самарской области (Ярослав Миронченко, Артур Аюханов (оба-Самара), Максим Колобов (Тольятти) одолели соперников из Мордовии - 3:0.

Миронченко –Бинда 6:4, 6:3; Аюханов – Ивенин 7:6, 1:6, 6:1; Колобов / Миронченко – Бинда / Юткин 6:2, 6:2

Сборная девушек (Анастасия Гурьева, Марта Миклава (оба-Самара), Кристина Никифорова (Тольятти) с тем же счетом 3:0 справились с командой из Кемеровской области:

Никифорова – Мордовина 6:2, 6:2; Гурьева – Позднякова 6:1, 6:7,6:0; Миклава / Никифорова – Мордвина / Позднякова 6:0, 6:2.

Сегодня юноши встречаются с командой Иркутской области, девушки — с командой Краснодарского края.