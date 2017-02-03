Дарья Касаткина обыграла Ангелик Кербер во втором раунде турнира в Дохе

Воспитанница тольяттинского тенниса Дарья Касаткина сегодня встретилась с немкой Ангелик Кербер в 1/8 финала на турнире WTA в Дохе.

Встреча продолжалась больше двух часов и закончилась победой россиянки в трех сетах - 6:4, 0:6, 6:4.

В этом сезоне Касаткина обыгрывает Кербер уже во второй раз. Ранее россиянка выбила Кербер на стадии 1/8 финала турнира WTA в Сиднее 10 января.

В следующем круге Касаткина сыграет с пуэрториканкой Моникой Пуиг. Причём матч пройдёт уже сегодня..

Призовой фонд турнира в Катаре составляет 710 900 долларов