В Тольятти на площадке бывшего «Фосфора» ликвидирован завод по производству бензина

Сегодня на территории промышленной площадки бывшего «Фосфора» сотрудниками ФСБ был ликвидирован мини завод по производству подпольного топлива.

Незаконный объект, организованный жителем Тольятти, был выявлен еще в прошлом году. Вскоре он был закрыт. Минизавод был оборудован аппаратами по переработке углеводородного сырья, системой очистки и охлаждения, а также имел цистерны для хранения готовой продукции.



Производительность данного завода составляла до 1000 тонн различного вида топлива в месяц. Полученный бензин был очень низкого качества с октановым числом в районе 50-60 единиц. Далее октановое число увеличивалось путем добавления в бензин различного рода присадок, после чего топливо смешивалось с настоящим бензином и реализовывалось на АЗС Самарской области, а также отправлялось в другие регионы, сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области г.Тольятти.



После соответствующих проверок, в январе текущего года Центральным районным судом в отношении гражданина Тольятти был выписан приговор по статье 171 ч.1 УК РФ – незаконное предпринимательство.



Юлия Вайзингер, судебный пристав исполнитель ОСП Центрального района г.Тольятти пояснила:

- Вещественные доказательства, то есть малогабаритное нефтеперерабатывающее устройство подлежит уничтожению. На основании данного приговора вынесен исполнительный лист, который 15 февраля поступил на исполнение к нам в отдел. На основании этого листа, производится уничтожение данной установки специализированной организацией.



Предположительно, доход организаторов незаконного бизнеса мог составлять до 100 — 150 тысяч рублей в сутки.