7 поводов выйти из дома в эти выходные

Как обычно по четвергам, Афиша Тольятти делиться с вами самыми интересными событиями предстоящих выходных. Прогноз на ближайший уик-энд: арт-вечеринка, спортивное мероприятие «Здоровая зима», первенство по «Гигантскому слалому», настольные игры, концерт выдающегося молодого музыканта Валентина Урюпина и это еще не все.

В последнее время все большую популярность набирают так называемые арт-вечеринки, здесь вам помогут отрыть в себе художника, даже если до этого вы ни разу не держали в руках кисти. Под приятную музыку вы сможете написать картину, которую заберёте с собой, и она станет предметом гордости и украшением интерьера. Уже захотели окунуться в мир красок? Тогда советуем записаться на Арт-вечеринку Picasso, в эту субботу рисуем картину «Космический кит».

18 февраля состоится спортивное мероприятие «Здоровая зима» - праздник для тех, кто любит зимние игры, красные щёки и компанию своих друзей, одноклассников, коллег. Подробности здесь.

В это воскресенье впервые в Тольятти состоится Открытое детско-юношеское первенство по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом. Соревнования пройдут в спортивном парке «Спин-Спорт». Детали этого зрелищного события смотрите тут.

10 часов драйва, эмоций, веселья и неформального общения обещают тем, кто придет на «Ночь настолок в «СейЧас». А еще: более 100 настольных игр, команда профессиональных мастеров, которые не дадут растеряться в большом мире настолок и теплая дружеская атмосфера.

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на Открытие второго этапа выставки графики Татьяны Минсафиной «Наполовину прошлое». В программе: официальное открытие с Татьяной Минсафиной; экскурсия с художником по обновленной экспозиции; презентация инсталляций и акций; завершение коллективной мастерской «Большая графика»; киномастерская «Раскадровка»; живой dj-сет; фуршет.

А юные любители искусства могут посетить Музейный утренник «Храбрый рыцарь», здесь их ждет насыщенная тематическая программа, творческие мастерские, экскурсия и квест по выставке, чаепитие, фотосессия и кинопоказ, весёлая компания и умный досуг.

В воскресенье, 19 февраля, за пульт Симфонического оркестра филармонии Тольятти встанет 31-летний дирижёр Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин, на днях одержавший сенсационную победу на VIII Международном конкурсе дирижёров имени Георга Шолти в Германии. В Тольяттинской филармонии можно будет услышать кларнет — соло, в ансамбле и с оркестром. Откроет программу Фантазия для кларнета соло современного композитора Йорга Видманна, продолжит — квинтет Ля мажор для кларнета и струнных Моцарта (вместе с гостем будет играть Струнный квартет филармонии). А завершит концерт симфония № 4 Роберта Шумана в исполнении Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Валентина Урюпина. Подробности здесь.

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