Молодые патриоты России решили переписать и дополнить «Википедию»

Молодежный парламент при Государственной Думе запустил всероссийскую акцию «Виртуальный фронт», принять участие в которой может каждый.

Цель акции – наполнить общедоступную Интернет-энциклопедию «Википедию» информацией о подвигах и достижениях российского народа. Идея ее проведения родилась по итогам проведения Теста по истории Отечества, в котором проверили свои знания более 250 тысяч человек.

- Качество наших знаний зависит от источников информации, из которых мы их получаем. По опросам «Википедией» пользуются до 50 процентов пользователей. Мы провели анализ и увидели, что во многих случаях информации не только не достаточно, она носит неполный и недостоверный характер, - отмечает руководитель проекта «Каждый день горжусь Россией!», заместитель председателя Молодежного парламента Мария Воропаева.

Помимо этого, организаторы заявляют, что у акции есть еще одна важная цель. Они хотят предложить молодежи с пользой проводить время в Интернете, поэтому приглашают присоединяться к мероприятию всех желающих. Стать членом команды «Виртуального фронта» можно направив подготовленную статью для размещения региональному координатору. После предварительной проверки она будет размещаться в Википедии, а на фото будет добавляться логотип акции.

Итоги проделанной работы будут подведены в сентябре.