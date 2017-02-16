Молодые патриоты России решили переписать и дополнить «Википедию»

Молодежный парламент при Государственной Думе запустил всероссийскую акцию «Виртуальный фронт», принять участие в которой может каждый. 

Цель акции – наполнить общедоступную Интернет-энциклопедию «Википедию» информацией о подвигах и достижениях российского народа. Идея ее проведения родилась по итогам проведения Теста по истории Отечества, в котором проверили свои знания более 250 тысяч человек. 

- Качество наших знаний зависит от источников информации, из которых мы их получаем. По опросам «Википедией» пользуются до 50 процентов пользователей. Мы провели анализ и увидели, что во многих случаях информации не только не достаточно, она носит неполный и недостоверный характер, - отмечает руководитель проекта «Каждый день горжусь Россией!», заместитель председателя Молодежного парламента Мария Воропаева. 

Помимо этого, организаторы заявляют, что у акции есть еще одна важная цель. Они хотят предложить молодежи с пользой проводить время в Интернете, поэтому приглашают присоединяться к мероприятию всех желающих. Стать членом команды «Виртуального фронта» можно направив подготовленную статью для размещения региональному координатору. После предварительной проверки она будет размещаться в Википедии, а на фото будет добавляться логотип акции. 

Итоги проделанной работы будут подведены в сентябре.  
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 16.02.2017 17:25 [97] (1)
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