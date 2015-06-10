В российских ВУЗах станет значительно меньше бюджетных мест

В следующем десятилетии молодые люди, поступающие в вузы, столкнутся с серьезной нехваткой мест. Причина — в изменении демографической ситуации, заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова.

Она констатировала, что уже сейчас число студентов в России не соответствует нормам, установленным законом «Об образовании», — 800 на 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет, пишут "Известия". Сейчас этот показатель составляет, по словам Голиковой, 677 на 10 тыс.

"Мы хотим готовить больше? Наверное, все-таки хотим. Мы должны отвечать на те вызовы, которые сегодня перед нами стоят: с 2010 по 2016 год, как вы знаете, отмечен существенный рост рождаемости — на 5,8%. По демографическому прогнозу количество детей, которые придут учиться, — 3,5 млн. В это же время происходит достаточно существенная оптимизация сферы высшего образования. Причем данные наших контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что эта оптимизация, в том числе в регионах, абсолютно не соответствует сегодняшним вызовам на рынке труда", — заявила Татьяна Голикова в ходе делового завтрака в РЭУ имени Плеханова по случаю 110-летия вуза.

Масштабная оптимизация, укрупнение и сокращение числа школ и вузов активно проводились при предыдущем главе Минобрнауки Дмитрии Ливанове. Только с сентября 2013 по конец 2015 года число вузов сократилось с 2,3 тыс. до 1,5 тыс.

По словам Голиковой, число вакантных должностей для людей с высшим образованием на конец 2015 года (статистика за 2016-й еще не собрана) было около 186 тыс., что составляло 2,9% рабочих мест. При этом наибольшую потребность в сотрудниках с высшим образованием (67 тыс.) испытывали отрасли, связанные с биологией, сельским хозяйством и здравоохранением. Меньше всего пустующих рабочих мест, по данным председателя СП, отмечалось в сфере образования — 1,2%.

"Среди выпускников медицинских вузов работу получают 97%, — рассказала глава ведомства. — При этом хочу обратить внимание, что в 2016 году контрольные цифры приема по этой специальности были уменьшены на 13%. Что касается образования и педагогики, где востребованность меньше, то там контрольные цифры приема увеличились на 3%".

Заявление Татьяны Голиковой о недостаточном количестве студентов в России несколько не сходится с тем, что говорила на том же мероприятии министр образования и науки Ольга Васильева, отмечает издание. Глава ведомства заявила о беспрецедентно высоком количестве бюджетных мест, готовых принять нынешних одиннадцатиклассников, — 57 на 100 выпускников 2017 года.