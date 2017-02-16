Мошенники начали рассылать электронные письма о заказных убийствах

Мошенники изобретают новые способы виртуального вымогательства. Они рассылают электронные письма о заказных убийствах.

В конце января известный российский дизайнер Артемий Лебедев получил электронное письмо с пометкой "По делу – все в сообщении", пишут РИА Новости. В послании от анонима, назвавшегося Ivanurgant, говорилось о том, что ему заказали убить дизайнера c инсценировкой несчастного случая.

"Я один из цепочки ребят что занимаются "разовой работой с высоким риском". Две недели назад, на меня вышел человек. Судя по голосу (мы разговаривали по телефону) ему лет 30 /-. Он на полном серьёзе заказал мне убрать тебя. Причём убрать деликатно. Не так что подойти и пулю в лоб, а он попросил инсценировать несчастный случай. Мы с ним договорились на том, что я сделаю вид, будто хочу тебя ограбить, а на самом деле в процессе грабежа, я тебя зарежу ножом. Два дня на созвоне с ним были, а теперь я по легенде должен уже идти тебя гасить, сроки подходят" (орфография и пунктуация сохранена – прим.ред.).

"Киллер" назвал цену за свою работу – 5000 долларов. Но тут же заверил Артемия Лебедева: преступать закон не собирается. В обмен за информацию о заказчике просит всего 1000 долларов. Данные якобы содержат почту, номер телефона, с которого тот звонил, и голос, записанный на диктофон. Деньги просил перечислить на биткоин-адрес.

Неделей позже об аналогичной угрозе сообщил популярный актер, телеведущий Андрей Бочаров. Ему написал некто Рамзан Мирзоев из Чикаго. Стиль письма отличался большей лаконичностью: "Тут такое дело – заказали тебя убрать", – поздоровавшись, рассказал аноним. И добавил: "Киллеры уже выехали".

В обмен на информацию о "заказчиках", а также времени и месте предполагаемого покушения Рамзан просил в два раза дороже – 2000 долларов. Деньги так же нужно было перечислить на биткоин-адрес, но времени уже было меньше: "до 11 утра по мск".

Реакция получателей похожих писем и их подписчиков была одинаковой: пользователи потренировались в остроумии на тему стоимости каждого из "заказанных" и имен их заказчиков.

Но такие послания не стоит воспринимать как шутку, говорит руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. Письма содержат все признаки мошенничества: корыстный мотив, умысел, обман, хищение, наличие ущерба, безвозмездность. Привлечь злоумышленника к ответственности при желании реально: главное – определить IP-адрес, с которого тот выходил в сеть. Это возможно с помощью оперативно-розыскных мероприятий, по решению суда.

В данном случае, если жертва заплатит сумму в 2000 долларов, что составляет примерно 110 000 рублей, можно говорить о преступлении, предусмотренной статьей 159 УК ("Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину"). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Если же адресат откажется платить, мошенника можно привлечь за покушение: наказание составит три четверти от максимального наказания за оконченное преступление, заключил Тимур Хутов.