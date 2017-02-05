Бюджет хоккейной «Лады» в следующем сезоне останется на уровне 600 млн рублей

Бюджет тольяттинской "Лады" на текущий сезон составляет 600 млн рублей, и в следующем сезоне он в лучшем случае останется таким же, сообщил ТАСС министр спорта Самарской области, вице-президент клуба Дмитрий Шляхтин.

"Планов увеличить бюджет нет, думаю, в лучшем случае он останется в тех же рамках, что и сейчас - 600 млн рублей, - сказал он. - Не могу сказать, сократится ли он или нет, эта тема еще не обсуждалась. Но у нас губернатор, который понимает все проблемы, поддерживает. Думаю, все будет хорошо".

На вопрос, нет ли у клуба желания привлекать в команду только собственных воспитанников, Шляхтин ответил: "Мы идем к этому, и мы всегда шли этим путем, но, понимаете, команда третий год в КХЛ. Если вы помните, все было практически развалено, когда команда вышла из этого турнира, и детско- спортивная школа практически перестала давать своих воспитанников. Сейчас у нас построена новая арена, на которой два льда, в прошлом году сдали еще один каток, то есть с площадками проблем нет. Школу возродили тоже, но ребята же должны вырасти, это не быстро происходит".

В текущем сезоне команда набрала 64 очка в 58 встречах и уже потеряла шансы выйти в плей-офф.