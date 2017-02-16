В Тольятти в ДТП с тремя автомобилями пострадал 4-летний ребенок

17 января в 8 утра 33-летний водитель автобуса «Богдан», двигаясь по Автозаводскому шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Lada XRay, который двигался впереди. От удара XRay проехал вперед, где допустил столкновение с автомобилем «Инфинити», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Lada XRay, 4 –летний мальчик. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении слева, в специальном удерживающем устройстве «Ремер».

С 17.01.2016 г., по настоящее время водитель автобуса к административной ответственности привлекался 10 раз, из них в семи случаях за превышение скоростного режима.

В этом году по вине водителей пассажирского транспорта произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения.

В целях стабилизации аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, выявления фактов нарушений водителями и юридическими лицами требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления пассажирских перевозок, 17 февраля будет проведено специальное профилактическое мероприятие по контролю за осуществлением пассажирских перевозок, с применением группового метода несения службы, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.