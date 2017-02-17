В мэрии Тольятти прорабатывают вопрос об изменении коэффициентов для расчета стоимости аренды земли под жилищное строительство

16 февраля в мэрии Тольятти состоялось совещание по вопросу внесения изменений в действующее решение «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории г.о. Тольятти и предоставленных в аренду без торгов». В обсуждении приняли участие мэр Сергей Андреев, руководитель департамента государственной политики в области строительства Министерства строительства Самарской области Елена Атанова, заммэра по строительству Евгения Бычкова, а также руководители профильных департаментов мэрии, депутаты гордумы и главы ведущих строительных компаний Тольятти

В настоящий момент городские власти прорабатывают вопрос об изменении коэффициентов, применяемых для расчета стоимости аренды земельных участков под жилищное строительство с учётом норм Постановления областного Правительства № 308. Оценить возможные последствия предлагаемых корректировок глава региона Николай Иванович Меркушкин поручил мэрии совместно с Минфином, Минстроем и Минимущества губернии.

Как отметила Евгения Бычкова, в мэрии считают подход, использованный Министерством строительства, абсолютно актуальным и применимым в Тольятти. В подтверждение своих слов заммэра представила участникам совещания презентацию с конкретными расчетами, по которым можно судить о плюсах и минусах предполагаемых изменений.

В качестве примеров были взяты конкретные земельные участки, осваиваемые ЗАО «Тольяттистройза казчик» и АО ФСК «Лада-Дом». В частности, территорию на ул. Баныкина площадью порядка 9 тыс кв. м арендовала под жилищное строительство в 2010 году компания «Тольяттистройза казчик». В настоящий момент в стоимости 1 кв. м жилого помещения новостройки затраты на аренду земли составляют 20,8 рублей или 0,06% (при учете утвержденного норматива стоимости 1 кв м жилья в Самарской области в размере 34 283 рубля). При расчете аренды с применением норм постановления правительства, этот показатель увеличится до 161 руб., что составляет 0,47%. Показательно, что если бы данный участок был освоен в первые три года, затраты по аренде составили бы порядка 70 руб. на 1 кв. м жилой площади или 0,2% соответственно.

Исходя из представленных расчетов, можно сделать следующий вывод: в случае применения подхода Минстроя реальная стоимость 1 кв. м жилья на объектах-долгост роях повысится на доли процента. В то же время изменение коэффициентов подстегнет застройщиков к более эффективному и оперативному освоению территорий.

По словам Елены Атановой, городу нужны проекты рентабельные и быстрореализуемы е, эффективность освоения земли должна быть очевидной. На практике возникает ситуация со скрытым резервированием участков, когда застройщики годами арендуют земли, оставляя их неосвоенными.

«В среднем от 3 до 5 лет для освоения территории под жилищное строительство – это достаточный срок. Я не вижу оснований не использовать постановление №308 в Тольятти. Это не повлияет существенно на сложившуюся ситуацию в сфере строительства», - убеждена Атанова.

В ходе обсуждения представители компаний-застрой щиков затронули другую волнующую их проблему: высокие тарифы на подключение новых объектов к инженерным сетям. Власти согласились, что данный вопрос в обязательном порядке нужно решать, в том числе на уровне областного правительства, но параллельно.

В результате участники совещания пришли к выводу: ждать годами момента, когда застройщик начнет осваивать арендованные участки, город не может, он должен развиваться. Тем более, что, по словам Бычковой, в Тольятти есть застройщики, готовые бороться за территории под строительство в рамках аукционов.