В правительстве страны вновь пытаются защитить российскую киноиндустрию от пиратства

Правительство одобрило законопроект о введении понятия "зеркальных" сайтов, его реализация не потребует дополнительных затрат, но поможет защитить российскую киноиндустрию от пиратства, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Правительство РФ на заседании в четверг рассматривало проект, который предлагает внедрить в законодательство понятие "производный сайт в сети интернет" ("зеркальный" сайт). Как сообщил Никифоров, проект был одобрен. "Очень хороший законопроект",- отметил он.

"В рамках текущей численности. Никаких дополнительных затрат не потребуется",- сказал Никифоров журналистам в ответ на вопрос о том, потребует ли реализация законопроекта дополнительных средств.

Министр также описал схему работы предлагаемого закона. Предполагается, что после принятия первоначального решения о блокировке какого-то ресурса, если появляются его "зеркала", для их блокировки будет достаточно судебного приказа, на основании которого будет происходить блокировка, а не заседания. Он уточнил, что "зеркала" будут определяться экспертной оценкой. Законопроект, по его словам, будет касаться только авторского права.

"Мы уточняем особенности правоприменения. Технологии всегда будут и везде опережать законодателей, так что это не какой-то конечный результат, это процесс. По мере появления новых технологий, думаю, нам удастся убеждать законодателей принимать новые поправки",- сказал Никифоров.

По словам министра, законопроект направлен в основном на защиту российских производителей контента, прежде всего, киноиндустрии, где производители "больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять". При этом зарубежные правообладатели тоже смогут обратиться за защитой своей интеллектуальной собственности, но приоритетом для правительства являются правообладатели из РФ.

"Статус национальных кинокартин в год имеют порядка 100, из них на экране активно отрабатывается 50 картин. Это примерная оценка того, какое количество фильмов для нас чувствительно с точки зрения интернет-пиратства",- сказал Никифоров.