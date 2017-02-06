«Волга Квест 2017» продолжается. Большая Волга. День первый.

15 февраля, хронология событий:

В 9:00 с контрольного пункта Услада стартовал первый участник "Большой Волги" - Арсений Тюрюмин.

Через 13 минут и 30 секунд за ним выехал на трассу Жиндра Зеленка.

В 12:02 Вячеслав Демченко присоединился к паре лидеров на трассе.

В 15:12 Алексей Перевозчиков продолжил старты второй части гонки.

В 15:20 Арсений Тюрюмин прибыл на первый чек-поинт - Русская Бектяшка, а примерно через 35 минут туда же пришёл и чех Жиндра Зеленка. Оба гонщика отказались от обязательной восьмичасовой стоянки, но решили встать на пару часов в селе, чтобы подкормить собак отдохнуть.

В 16:12 с Услады стартовал последний участник - Максим Любавин. Старт дистанции "Большая Волга" на этом был окончен.

Приблизительно в 18:30 на этот же чек-поинт (Русская Бектяшка) подъехал Вячеслав Демченко. Вячеслав решил взять обязательный восьмичасовой отдых.

В это же время чех Зеленка оставил чек-поинт и ушёл на трассу в ночь и пургу. С чек-поинта сообщили, что, возможно, Арсений в это время спал. Знал ли он, что Зеленка покинул Бектяшку или нет – нам не известно.

Около 19:08 Арсения видели бегущего к своим собакам, а ещё через десять минут запрягающим упряжку.

Тем временем Максим Любавин принял решение сняться с гонки.

Сразу после старта, Максим и его команда попали в водяные поля (вода между льдом и снегом), которые за дневное время стоянки стали значительно больше. Чтобы не подвергать собак трудностям с обледенением, Максим повернул к месту старта, переоделся в сухую одежду и принял решение о снятии с гонки.

Примерно в 19:26 Арсений Тюрюмин выехал за пределы села Русская Бектяшка, и пошел дальше по трассе. Пурга на тот момент не стихла.

На 21:20 Тюрюмину удалось сократить отставание от лидера, вдвое, теперь оно составляло около четырех километров.

В районе Сенгилея Тюрюмин сократил отставание от Зеленки уже до двух километров.

Алексей Перевозчиков прибыл на чек-поинт Русская Бектяшка в 23 часа 28 минут. От восьмичасового отдыха он отказался, но решил отдохнуть пару часов.

Тюрюмин, тем временем догнал чеха.

Примерно в полтретьего ночи Демченко стартовал после восьмичасовой остановки.

Менее, чем через час, после старта Демченко из Бектяшки, на чек-поинт Ульяновск (это второй чек-поинт на трассе "Большой Волги") первым прибыл Арсений Тюрюмин и принял решение встать на восьмичасовой отдых.

Через 15 минут в Ульяновск пришел Жиндра Зеленка и также остановился на обязательные восемь часов отдыха.

Около 4-х часов ночи с Русской Бектяшки стартовал Алексей Перевозчиков.

События этих дня и ночи на этом закончились и продолжатся уже утром 16 февраля.

Дмитрий Смирнов - победитель номинации "Средняя Волга"

Участник "Волга Квест 2017" поделился своими впечатлениями о гонке.

Дмитрий прибыл на гонку из Москвы и представляет питомник ездовых собак "Северный". Дистанцию "Средняя Волга" в 230 километров, состоящую из трёх этапов, он прошёл за 25 часов 45 минут 30 секунд, со средней скоростью 9,54 км/ч.

Мы пообщались с ним после церемонии награждения, 14 февраля.

ПС: Дмитрий, как решились на этот квест?

ДС: Давно звали организаторы. Сначала приехали сюда на драйленд в 2015 году, поучаствовали. Ну а потом, решили, что в этом году основной гонкой у нас станет "Волга Квест". Не вся, сначала половинку надо пройти.

ПС: Поделитесь впечатлениями от гонки?

ДС: Сложная, сложная гонка, большие рельефы и смена погоды, всё достаточно сложно, но сразу оно же и интересно. Это и себя можно полностью проявить, и посмотреть на собак, насколько они готовы ко всему.

Потому, что мы как привыкли - у нас гонки, которые существуют, - это прямая, не большие подъёмы-спуски, ничего такого масштабного. А здесь, когда поднимаешься на третью гору подряд уже под 90 градусов и думаешь: -"Зачем я сюда приехал, я вот сейчас дойду, остановлюсь и больше никуда не пойду". Поднялся, прошёл, силы вроде появились, идёшь дальше. Всё нормально, всё нравится.

Сейчас день отдыха, наша гонка закончена, уже домой поедем, а я по себе и по собакам смотрю, в приципе, у нас возможность есть и дальше пойти. Ничего такого критического, прошли половину, значит и до конца сможем дойти.

ПС: Что запомнилось на трассе "Средней Волги"?

ДС: Последний этап. Первые 20 километров - это была просто красота. Я ехал, снимал на видео, фоткал, выкладывал - это очень красиво! Нигде такого не видел, в основном, гонки проходят больше в лесах, всё деревьями закрыто, рельеф и горы есть, но их не видишь. А тут наблюдаешь всё, всё видно. Красиво.

ПС: Дикие звери попадались?

ДС: Нет. Вот местные жители приходили.

ПС: Как они относятся к гонке.

ДС: Ну, вроде бы все позитивно. Первый раз меня догнали снегоходчики, отдали тапочек, который слетел с собаки. А второй раз лесник на видео снимал. Мимо прошли. Кстати, тоже тапочек отдал, предыдущей упряжки.

ПС: Как атмосфера внутри гонки?

ДС: Да всё душевно, все знакомые здесь, такого духа соперничества я не чувствую. Мне интересно приехать пообщаться с людьми. Взял отпуск на работе, чтобы отдохнуть вот, съездить.

ПС : Благодарности пожелания есть организаторам?

ДС: Мне кажется их сейчас не влезет на диктофон, благодарностей и пожеланий. Эмоции через край, всё понравилось, я желаю в том же духе идти, развиваться дальше. Если бы не было таких благодарностей, я не планировал бы эту гонку на следующий год. А так я надеюсь, что приеду через год и пройду полностью гонку.

Может покажу не лучший результат, но чисто для себя я хочу пройти её полностью. В первый раз я хочу просто пройти её, а вот во-второй...

Пресс-центр Волга Квест

Фото: Сергей Щербатюк