«Лада» проиграла в Риге на последних секундах овертайма

Очередной матч чемпионата КХЛ тольяттинцы проводили в Риге. Соперником "Лады" стало "Динамо", которое закончило борьбы за плей-офф еще раньше, чем наша команда.

Счет на 14-й минуте открыл защитник "Лады" Глеб Корягин, открывший счет своим заброшенным в "Ладе" шайбам - 0:1. В первом периоде волжане трижды играли в большинстве, но использовать "лишнего" игрока не смогли.

Эта шайба долгое время оставалась единственной в матче, но на последней минуте рижане, заменив голкипера шестым полевым игроком, сравняли счет: автором шайбы в ворота Эдгарса Масальскиса стал Лаурис Дарзиньш - 1:1. До этого - во второй половине третьего периода гости играли впятером против трех соперников, но реализовать численный перевес в двух игроков не смогли.

Победу "Динамо" принес Лаурис Дарзиньш за четыре секунды до окончания овертайма.