Сотрудники Госавтоинспекции провели «Урок мужества» для тольяттинских школьников

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти в преддверии Дня защитника Отечества проводят комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Полицейские знакомят школьников со службой ГИБДД, а также рассказывают о подвигах стражей порядка в мирное время и в локальных конфликтах.

Для учащихся школы № 91 мероприятие началось со встречи с заместителем начальника отдела ГИБДД У МВД России по г.Тольятти подполковником полиции Капуновым Андреем Евгеньевичем. В ходе общения руководитель ответил на вопросы ребят, рассказал об особенностях работы каждого отдела Госавтоинспекции. В свою очередь ребята поделились своими планами, ведь многие из них уже сейчас мечтают связать свою взрослую жизнь со службой в армии и полиции. Бурю положительных эмоций вызвала у ребят возможность примерить на себя бронежилет и каску, рассмотреть и даже подержать в руках учебные автоматы, пистолеты, рации и другие спецсредства, находящиеся на вооружении в МВД.

«Практическая» часть «Урока мужества» учащихся школы «ООЦ» особенно пришлась по душе мальчишкам и девчонкам, отметили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Неподдельный интерес вызвали современные служебные патрульные автомобили, оборудованные средствами световой и звуковой сигнализации. Возможно, сидя за рулем такого автомобиля, кто-то из ребят утвердился в желании стать инспектором дорожно-патрульной службы. На память об этом необычном уроке фотографировались и получили в подарок светоотражающие браслеты