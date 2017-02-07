В Тольятти построят современный мусороперерабатывающий комплекс

16 февраля на производственной площадке группы компаний «ЭкоВоз» в Тольятти прошло выездное заседание Комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы по рассмотрению перспектив развития отрасли переработки коммунальных отходов в регионе. Основной темой обсуждения, как перспективного направления, стал инвестиционный проект по строительству межмуниципального комплекса обращения с отходами полного цикла.

В работе выездного заседания приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, представители Министерства ЖКХ, Управления областного и территориального тольяттинского отдела Росприроднадзора и мэрии г.о. Тольятти, сообщает ГК "ЭкоВоз".

Возглавил совещание заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков. Во вступительном слове он подчеркнул, что Самарская область на сегодняшний день выразила полную готовность к переходу на новую систему обращения с отходами: утверждена территориальная схема обращения с коммунальными отходами, осуществляется подготовка к выбору регионального оператора, начали реализовываться проекты, нацеленные не только на улучшение экологической среды региона, но и на привлечение масштабных инвестиций в экономику и как результат, создание новых рабочих мест.

В рамках заседания представители познакомились с действующей в Тольятти системой обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на примере опыта, полученного ГК «ЭкоВоз». Почти весь мусор Тольятти ежегодно поступает на мусороперерабатывающий комплекс, введенный в эксплуатацию в 2009 году. В результате сортировки, только 40% от поступивших отходов попадают на полигон для захоронения. Вторичные ресурсы служат сырьем для производства продукции народного потребления. Однако в связи со сложившейся в Тольятти обстановкой, когда город фактически исчерпал места для захоронения отходов, нужно не только повышать объемы извлечения вторичных ресурсов, но и решать задачу по созданию современного, отвечающего всем требованиям законодательства, нового объекта размещения ТКО.

Так участникам заседания был представлен проект по строительству межмуниципального комплекса обращения с отходами полного цикла, который должен заработать уже в 2018 году. Он реализуется в рамках инвестиционного меморандума, заключенного Правительством Самарской области и мэрией Тольятти, подписанного в марте 2016 года. Целью проекта является создание полноценной цепочки обращения с отходами, начиная с их приема, обработки, утилизации и заканчивая захоронением с применением наилучших доступных технологий. В рамках намеченных целей будет произведена модернизация мусоросортировочного комплекса, предусматривающая применение полуавтоматических линий сортировки, мощностью 2 миллиона кубометров в год, и будет введен в эксплуатацию современный полигон захоронения коммунальных отходов со сроком эксплуатации более 30 лет. Отдельное внимание было уделено выбору места строительства полигона. С целью соблюдения требований законодательства объект планируется возвести в промышленной зоне, в 2-х километрах от завода ТольяттиАзот, на удалении более 5 км от ближайших жилых домов, в удобной с точки зрения логистики зоне.

Современный комплекс позволит принимать на обработку, утилизацию и захоронение коммунальные отходы, образующиеся от населения Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района.

Размер инвестиций нового проекта составляет один миллиард рублей. Что важно, на его реализацию не будет потрачено ни одного бюджетного рубля. Все инвестиции – это кредитные ресурсы и средства ГК «ЭкоВоз».

Проект по строительству межмуниципального комплекса обращения с отходами полного цикла не только позволит стабилизировать ситуацию по обращению с ТКО, обеспечить Автоград и его окрестности мощностями по захоронению отходов на много лет вперед, но и создаст порядка 300 новых рабочих мест.

Руководитель тольяттинского управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства Надежда Павлинова отметила: «Реализация данного проекта очень важна для Тольятти. В нашем городе полигоны по захоронению отходов практически исчерпали свои мощности. По самым оптимистическим прогнозам нам их хватит на 2 года. Ситуация критическая. Если город не получит местный, современный и доступный комплекс по обращению с отходами, то будут созданы все условия для формирования бесчисленного количества несанкционированных свалок. А это прямая угроза благополучию наших жителей».

Подводя итоги заседания, участники приняли решение о необходимости поддержи реализации проекта по строительству межмуниципального комплекса обращения с отходами полного цикла, как ключевого объекта перспективного развития отрасли переработки коммунальных отходов в Самарской области.