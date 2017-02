Тольяттинцев приглашают на фильм и лекцию о современном авторском кино

2 марта Отдел современного искусства ТХМ приглашает на показ фильма и лекцию о современном авторском кино в формате экспедиции в рамках проекта «Окраина». В программе — вводная лекция, посвященная современному российскому кинематографическому контексту — краткий обзор образовательных институций, фестивалей, основных тенденций в сфере игрового («новые тихие») и неигрового (постдок) кино.

Крупные мастера игрового кино: Кира Муратова, Александр Сокуров, Алексей Балабанов и мастера поэтической документалистики : Артур Аристакисян и Шарунас Бартас. На что опираются российские кинематографисты при создании фильмов? Чем вдохновляются? Какие тактики существуют для депровинциализации российского кино? Как не отстать, а в чем-то перегнать Запад? Россия — окраина мирового кинематографиче кого процесса, но это не недостаток, а преимущество, которое можно использовать.

ЛЕКТОР: Михаил Захаров, киновед (ВГИК) стипендиат литературной программы Between the Lines (Айова, США) стипендиат школы современного искусства «Пайдейя» автор курса лекций Cinema Is Dead (Санкт-Петербург ) автор блога проекта stenograme.ru автор колонки о кино.

А также фильмы режиссёров-выпускников Московской школы нового кино:

«ОГОНЬ» Нади Захаровой; «ЯМА» Елены Гуткиной и Генриха Игнатова; «ПУТЕШЕСТВИЕ» Константина Бушманова (режиссёры, МШНК, лаборатория Артура Аристакисяна, видного мастера поэтической документалистики ; участники фестивалей: АртДокФест (Москва), Послание к человеку (Спб), Лiстапад (Минск), Siberia DOC (Новосибирск).

Вход: 120 рублей — взрослые, 80 рублей — студенты и пенсионеры, 65 рублей — школьники.

Дата: 2 марта, 18:30. Место проведения: Тольятти, ул. Свердлова, 3. (16+).