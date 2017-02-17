Тольяттинский кикбоксер стал чемпионом России среди студентов

На прошедшем с 9 по 12 февраля в Челябинске чемпионате России по кикбоксингу среди студентов золотую медаль в самом жестком разделе «К-1» завоевал тольяттинец Владимир Чобану.

Студенческий чемпионат в столице Южного Урала проводился в пятый раз. В нем участвовали свыше двухсот кикбоксеров, среди которых были весьма титулованные спортсмены – действующие чемпионы Европы и мира, члены сборной команды страны, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

Тольяттинский госуниверситет на данных соревнованиях представлял студент второго курса института физической культуры и спорта, спортсмен клуба «Боевые перчатки» СДЮСШОР «Венец» Владимир Чобану. Не так давно Владимиру исполнилось 19 лет, и он перешел во взрослую категорию участников турниров по кикбоксингу, хотя уже является мастером спорта России.

- Два боя я выиграл досрочно, - сообщил по возвращении в Тольятти Владимир Чобану. - На бой со студентом из Осетии у меня имелся четкий план: работать первым номером, прижимать соперника к канатам. Все получилось, как было задумано, я почувствовал дистанцию, почувствовал соперника и закончил поединок досрочно в третьем раунде. В заключительном поединке с соперником из Уссурийска действовал в той же манере, и успех пришел!

- Поначалу Владимир ничем не выделялся среди других учеников в моей группе, - рассказал тренер чемпиона России среди студентов, президент федерации кикбоксинга г. Тольятти Арсен Джалилов. – Кто-то был даже посильнее, потехничнее его. Но благодаря трудолюбию он вырос в настоящего бойца! Нам повезло, что в нашем зале, в клубе «Боевые перчатки» тренируется чемпион Всемирных игр боевых искусств по кикбоксингу Александр Дмитренко. Такое соседство помогло Чобану быстро адаптироваться во взрослом кикбоксинге. В этом виде спорта 70 процентов ударной техники приходится на работу рук, остальное – ноги. Поэтому мы у себя в зале оттачиваем, прежде всего, технику работы рук, и это приносит свои плоды.

За неделю до турнира в Челябинске Владимир Чобану стал чемпионом Приволжского федерального округа по кикбоксингу, и вот – новое достижение. По итогам чемпионата в Челябинске он включен в состав сборной России для участия в студенческих чемпионатах Европы и мира. Это открывает для студента Тольяттинского государственного университета совершенно новые перспективы и возможности.