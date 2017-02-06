На трассе под Тольятти в ДТП «Калины» и автобуса погибла женщина

Сегодня утром на трассе, ведущей в поселок Поволжский, произошло ДТП, в котором погибла пассажирка легкового автомобиля.

На отрезке между городом и поселком произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля «Калина». Как сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, по предварительным данным водитель машины не справился с управлением, в результате чего автомобиль выбросило на встречную полосу, по которой двигался автобус.

В результате сильного удара погибла пассажирка «Калины», которая получила травмы несовместимые с жизнью. Водитель получил травму груди и находился в сознании.