За год курильщики отдали 122 миллиона рублей за нарушения «антитабачного закона»

За три года Роспотребнадзор выявил 52 тысячи нарушений закона о запрете курения в общественных местах, пишет Российская газета». Из них 6 тысяч — юридические лица. Одних штрафов в 2016 году было на сумму почти 122 миллиона рублей, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Прошло три года. Было сложно. Противодействие огромное. Это чувствовалось. Оно и сегодня есть, - сказала Попова. - Однако есть и результат. Сегодня никто не курит в кафе, в ресторанах, рядом со школой, в больницах, вузах. Соседи энергично и действенно возражают, если курят в подъездах, тем более в лифте. Жалуются, в том числе в Роспотребнадзор, на нарушителей. И мы привлекаем их к административной ответственност».
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 17.02.2017 13:08 [136] (0)
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