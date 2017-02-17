За год курильщики отдали 122 миллиона рублей за нарушения «антитабачного закона»

За три года Роспотребнадзор выявил 52 тысячи нарушений закона о запрете курения в общественных местах, пишет Российская газета». Из них 6 тысяч — юридические лица. Одних штрафов в 2016 году было на сумму почти 122 миллиона рублей, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Прошло три года. Было сложно. Противодействие огромное. Это чувствовалось. Оно и сегодня есть, - сказала Попова. - Однако есть и результат. Сегодня никто не курит в кафе, в ресторанах, рядом со школой, в больницах, вузах. Соседи энергично и действенно возражают, если курят в подъездах, тем более в лифте. Жалуются, в том числе в Роспотребнадзор, на нарушителей. И мы привлекаем их к административной ответственност».