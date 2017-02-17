С интернетом 4G МегаФона смартфоны экономят 20% энергии

Актуальный вопрос с быстрым расходом заряда аккумулятора смартфонов специалисты МегаФона решают с помощью новых технологий - на сетях 4G/LTE оператор в Самарской области применил настройки DRX.

«Мобильное устройство не отключается от сети, даже если его владелец не пользуется в данный момент интернетом или связью. И этот фоновый контакт также расходует заряд аккумулятора. Примененная нами технология позволяет при нахождении смартфона в сети 4G/LTE или сократить энергозатратност ь этого взаимодействия с сетью и дает возможность продлить работу аккумулятора до двух часов, при среднестатистиче ском времени работы устройства без подзарядки на протяжении 10-12 часов,», - отмечает директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

Разряд смартфона в сетях 4G/LTE снижается в среднем с 10% до 8-9% в час, что позволяет абонентам МегаФона экономить в среднем до 20% заряда батареи в течении дня. При этом качество передачи данных на сетях четвертого поколения остается на прежнем высоком уровне.

«Мы активно проводим работу по расширению охвата сетей 4G/LTЕ, предоставляя абонентам скоростной интернет не только в городах, но и во всех районах области. Примененные настройки DRX позволяют нашим абонентам существенно экономить заряд своего устройства в этих сетях», - говорит Максим Токаренко.

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