Продажи LADA в Европе в январе показали рост более чем на 60%

Опубликованы данные о регистрациях новых автомобилей в странах Европейского союза в январе 2017 года. Продажи LADA в Европе при этом показали рост более чем на 60%, сообщает Официальный Лада клуб.

Всего в январе там было зарегистрировано 281 новый автомобиль отечественного бренда. По сравнению с январем прошлого года показатель вырос на 67,3%. Наибольшим спросом в ЕС традиционно пользуются внедорожники LADA 4х4. Также растет спрос на LADA Granta.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в январе 2017 года число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты) составили 1,17 млн автомобилей, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 10,2%.