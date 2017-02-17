Тольяттинка Софья Палкина выиграла первенство России по длинным метаниям

В Адлере в рамках зимнего чемпионата и первенства России среди молодежи, юниоров, юношей и девушек по длинным метаниям прошли соревнования метателей молота.

Тольяттинка Софья Палкина стала победительницей соревнований в зачете девушек до 20 лет. В одной из попыток она отправила 4-хкилограммовый снаряд на 68 м 82 см., сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Подготовил спортсменку тренер Владимир Быков.

Еще один воспитанник тольяттинской СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» (тренер Сергей Сергеев) Олег Якушкин показал результат 60 м 14 см и занял 4 место среди юношей. В этом году он включен в состав сборной России в своей возрастной категории.