Тольяттинка Софья Палкина выиграла первенство России по длинным метаниям

В Адлере в рамках зимнего чемпионата и первенства России среди молодежи, юниоров, юношей и девушек по длинным метаниям прошли соревнования метателей молота.

Тольяттинка Софья Палкина стала победительницей соревнований в зачете девушек до 20 лет. В одной из попыток она отправила 4-хкилограммовый снаряд на 68 м 82 см., сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Подготовил спортсменку тренер Владимир  Быков.

Еще один воспитанник тольяттинской СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» (тренер Сергей Сергеев) Олег Якушкин показал результат 60 м 14 см и занял 4 место среди юношей. В этом году он включен в состав сборной России в своей возрастной категории.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 17.02.2017 14:09 [65] (0)
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