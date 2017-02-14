Тольяттинские водители не верят в ремни безопасности?

Сотрудниками ГИБДД Тольятти на дорогах города проводятся очередные специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы.

16 февраля проводился рейд по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности.  В  месте проведения мероприятия на Автозаводском шоссе было выявлено 13 водителей, которые пренебрегли данным правилом.

Ремни безопасности являются эффективным профилактическим средством, применение которых на 50% снижает тяжесть последствий при ДТП, напоминают в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Согласно ст. 12.6 КоАП РФ  за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, наступает административная ответственность в виде штрафа  в размере 1000 рублей.
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  3. 17.02.2017 14:28 [33] (0)
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