Тольяттинские водители не верят в ремни безопасности?

Сотрудниками ГИБДД Тольятти на дорогах города проводятся очередные специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы.

16 февраля проводился рейд по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности. В месте проведения мероприятия на Автозаводском шоссе было выявлено 13 водителей, которые пренебрегли данным правилом.

Ремни безопасности являются эффективным профилактическим средством, применение которых на 50% снижает тяжесть последствий при ДТП, напоминают в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Согласно ст. 12.6 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, наступает административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.