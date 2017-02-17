Для тольяттинских садоводов открывается школа

В 2016 году в Самаре был организован социально-значимый проект — «Школа садоводов», который имел большой успех среди дачников. В 2017 году принято решение продолжить мероприятие и в других городах области, в том числе в Тольятти.

Первое занятие «Школы садоводов» пройдет уже 25 февраля с 10:00 до 14:00 в актовом зале мэрии (Белорусская, 33). Приглашаются все желающие – садоводы и дачники, заинтересованные в получении высокого экологически чистого урожая. На ближайших занятиях расскажут про семена: как собрать, сохранить, определить их всхожесть, а также про выращивание овощной и цветочной рассады, пишут "Городские ведомости".

Проект реализуется на средства господдержки, полученные в качестве гранта по итогам конкурса, проведенного «Союзом пенсионеров России». Помимо «Школы садоводов» планируется проведение конкурса фоторабот, рисунков и семейных рецептов «Наша Дача». Подробная информация на сайте www.fprcxc.ru. Контактный телефон: 8 (927) 746- 09-74.