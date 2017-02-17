Лифтбек LADA Granta может вернуться из Ижевска в Тольятти

Производство LADA Granta в кузове «лифтбек» к концу 2017 года может быть перенесено из Ижевска в Тольятти, где также выпускается Granta, но в кузове «седан», сообщает АВТОСТАТ.

Возможность переноса изучается, но решения еще нет, заявил газете «Ведомости» представитель АВТОВАЗа. По его словам, перенос лифтбека Granta на тольяттинский автозавод позволил бы концерну высвободить мощности под расширение выпуска LADA Vesta в Ижевске. Сейчас здесь производится седан этого семейства, а во второй половине 2017 года начнется выпуск универсала Vesta и его cross-версии.

Ижевский автозавод начал производство седана LADA Granta в июле 2012 года, а в мае 2014-го на конвейере предприятия его сменил лифтбек этой модели. В сентябре 2015 года на «ИжАвто» стартовал выпуск флагманского седана LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ.