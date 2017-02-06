В Тольятти начался прием заявок на конкурс «Благотворитель года»

В Тольятти стартовал традиционный городской конкурс по итогам благотворительной деятельности и реализованных социально значимых проектов за 2016 год. К участию приглашаются организации, предприятия, НКО и частные лица, сообщили в мэрии.

«Благотворителя года-2016» выберут в трех номинациях: среди юридических лиц (организации и предприятия), среди индивидуальных предпринимателей и частных лиц, а также среди некоммерческих организаций, муниципальных структур и активных общественных деятелей.

Подать заявку можно до 16:00 17 апреля в электронном виде по адресу: bg2016_ft@mail.ru, либо в печатном виде в будние дни по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31е, офис 401. Телефон для справок: (8482) 53-67-50. Участие в конкурсе бесплатное.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 17.02.2017 17:35 [17] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus