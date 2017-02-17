Владимир Путин констатировал положительную динамику в российской экономике

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что итоги 2016 года в этой сфере оказались лучше ожидаемых.

«В целом видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого года, сейчас практически уже подошли все показатели по прошлому году основные, оказались лучше, чем мы ожидали»,— приводит слова президента "Коммерсант".

Прокомментировал Владимир Путин и снижение инфляции. «В феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%, стал ниже. На 13 февраля это уже 4,72%»,— сказал глава государства. Как сообщал Росстат, за неделю с 7 по 13 февраля годовая инфляция в России понизилась до 4,7%.

«Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы. Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства»,— отметил президент.

Глава государства считает, что поддержка тенденций должна способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. По его словам, это является одним из ключевых приоритетов для экономической и социальной политики.