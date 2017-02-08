Самолет с хоккеистами «Лады» сошел с взлетно-посадочной полосы в Риге. Пострадавших нет

Сегодня днем в международном аэропорту «Рига» произошел инцидент с самолетом чартерного рейса авиакомпании Vim Airlines. На борту находилась тольяттинская хоккейная команда «Лада», всего 43 пассажира и семь членов экипажа.

Как сообщает mixnews.lv, самолет занесло на взлетно-посадочной полосе и он соскользнул с нее.

«Испугаться не успели, все произошло очень быстро, - рассказал голкипер «Лады» Эдгарс Масальским радио Baltkom. - Соскользнули с полосы, чуть-чуть проехались по траве, что-то снесли и остановились. Потом пилот попросил оставаться на местах. Сейчас нас везут в гостиницу, где будет ждать другого самолет, так как у нас запланировала игра в Уфе».

Пострадавших нет. В аэропорт отправились несколько бригад скорой помощи, однако ни одному пассажиру помощь медиков не потребовалась, отмечают латвийские СМИ. Сейчас самолет помещен на стоянку. Взлетно-посадочная полоса закрыта. Проводится ее техническое обследование.