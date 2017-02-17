В мэрии Тольятти подвели итоги реализации муниципальных программ

17 февраля в мэрии Тольятти состоялось заседание коллегии, в ходе которой были заслушаны отчеты по реализации ряда муниципальных программ. Представленные доклады затронули сферу городского хозяйства, жилищного строительства, а также вопрос предоставления жилья молодым семьям. В заседании, которое прошло под председательством главы города Сергея Андреева, приняли участие заместители мэра и руководители отраслевых департаментов.

Большая часть вопросов повестки касалась сферы городского хозяйства. Глава профильного ведомства Вадим Ерин представил результаты реализации пяти муниципальных программ.

В рамках программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Тольятти на 2014-2018 годы» в 2016 году было восстановлено 67 конструктивных элементов, проведен капремонт общего имущества в 2 домах (пр-т Ст. Разина, 80 и ул. Фрунзе,35), а также ремонт внутридомовых инженерных систем в 5 домах города (ул. Победы,50, ул. Ленина,125, ул. Ленина, 57, б-р Молодежный, 33 и б-р 50 лет Октября,28). На эти цели направлено 8,8 млн руб., в том числе порядка 6 млн руб. –средства городского бюджета.

Что касается программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности Тольятти, на 2015-2017 годы», в 2016 году было отремонтировано 9 квартир на сумму 2,155 млн рублей. Также заменено 20 газовых плит с истекшим нормативным сроком эксплуатации, на что направлено 226 тыс рублей. Как отметил Вадим Ерин, в бюджете были заложены средства на обновление 57 единиц газового оборудования, однако заявок больше не поступило.

Фактические расходы по программе "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах Тольятти, на 2014-2018 годы" в 2016 году составили порядка 3,2 млн рублей. Средства были направлены на содержание и устройство противопожарных минерализованных полос (220 км), установку 50 шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, 116 контейнеров для сбора мусора. Площадь в 233 га была очищена от бытовых отходов, объем которых составил 515 м3. В целом первичные меры пожарной безопасности были обеспечены на территории 7979 га.

Программа по обращению с отходами на территории Тольятти рассчитана на 2014-2016, а потому были представлены результаты за весь период ее действия. Всего на программные мероприятия было израсходовано 199,7 млн рублей. Из этой суммы 175,7 млн руб. направлены на утилизацию твердых бытовых отходов и крупногабаритног о мусора, 3,6 млн руб. – на подбор трупов животных, 93 тыс руб. -на обезвреживание ртутьсодержащих отходов.

В рамках реализации муниципальной экологической программы Тольятти на 2015-2017 годы, в 2016 году было освоено порядка 4,9 млн рублей. Средства были направлены на ликвидацию несанкционирован ных свалок, установку запрещающих знаков и системы видеонаблюдения за полигоном твердых бытовых отходов в районе с.Узюково. Отдельное внимание было уделено получению информации о состоянии окружающей среды и мероприятиям по воспитанию и экологическому просвещению населения.

Отчет по программе «Молодой семье – доступное жилье» за 2016 год представила замруководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Светлана Клюшина. По ее словам, в прошлом году тольяттинским семьям были предоставлены 353 социальные выплаты, 45 из которых «перетекли» с 2015 года. Фактический объем финансирования составил почти 705 млн руб., из них 446 млн руб. – внебюджетные средства (деньги участников программы, банков и др.)

В заключение заседания руководитель департамента градостроительно й деятельности мэрии Сергей Арзамасцев представил итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Тольятти» на 2014-2016 годы. За указанный период под жилищное строительство в городе сформированы и предоставлены 117 земельных участков. В результате был введен в эксплуатацию 81 жилой многоквартирный дом (706,6 тыс.кв.м), 22 из которых (234,6 тыс.кв.м) – за 2016 год. Помимо этого, была проведена внушительная работа по подготовке проекта Генплана Тольятти, внесены необходимые изменения в Правила землепользования и застройки. Фактические расходы по мероприятиям программы вылились в сумму 116,6 млн рублей.

После ряда уточняющих вопросов участники коллегии приняли предложенные к рассмотрению отчеты.