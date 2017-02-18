В Тольятти 67% ДТП происходит из-за недостатков в зимнем содержании дорог

16 февраля в правительстве региона прошло заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Одной из основных причин аварийности на автодорогах является их неудовлетворительное содержание, констатировали участники заседания. По информации ГИБДД Самарской области, с 1 декабря по 7 февраля 2017 года в регионе зафиксировано 680 ДТП, 406 из которых произошли при неудовлетворительных дорожных условиях (в 2015 г. – 109). Рост таких ДТП зафиксирован в городских округах Самара, Тольятти, Жигулёвск, Сызрань, Чапаевск, в муниципальных районах Кинельский, Сергиевский, Волжский, Ставропольский и др.

Как подчеркнул начальник дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Роман Саидов, срок окончания снегоочистки дорог (при норме в течение 6 часов после окончания снегопада) эксплуатационными предприятиями практически не соблюдается. Нарушаются и другие требования содержания дорог и тротуаров в зимний период. Удельный вес ДТП, связанных с недостатками зимнего содержания дорог, составил: в Жигулёвске - 89%, Новокуйбышевске - 75%, Тольятти - 67%, Сызрани – 57%.

«Если действенные меры со стороны владельцев автомобильных дорог в ближайшее время не будут приняты, мы будем вынуждены пойти на крайнюю меру по введению временного ограничения или запрещения дорожного движения на отдельных участках в целях создания необходимых условий для безопасного передвижения как транспортных средств, так и пешеходов», - предупредил Саидов.

Председатель Правительства Самарской области А.П. Нефёдов поручил провести совместный рейд ГИБДД и администраций городов по дорогам Тольятти и Самары, чтобы сделать объективный анализ состояния дорог и дать предложения по устранению выявленных нарушений. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с главами муниципалитетов поручено произвести расчёт и проработать вопрос приобретения необходимого количества дорожной техники для поддержания автомобильных дорог региона в состоянии, обеспечивающем безопасность для движения транспортных средств и пешеходов.