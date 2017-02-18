Теннисисты Самарской вышли в плей-офф первенства России

В Тольятти прошел третий тур командного первенства России по теннису среди спортсменов до 13 лет, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Юноши сборной Самарской области (Ярослав Миронченко, Артур Аюханов (оба-Самара), Максим Колобов (Тольятти) одолели соперников из Иркутской области 2:1: Миронченко – Лавыгин 6:1, 6:1; Аюханов – Панарин 6:1, 6:3; Колобов / Миронченко – Лавыгин / Панарин 5:7, 6:1, 10:4.

В четвертьфинале наша команда сыграет с теннисистами ХМАО-Югра.

Сборная девушек (Анастасия Гурьева, Марта Миклава (оба-Самара), Кристина Никифорова (Тольятти) со счетом 3:0 справились с командой из Краснодарского края: Гурьева – Выскребенцева 6:2, 1:6, 6:2; Миклава – Правдюкова 6:4, 7:5; Гурьева / Никифорова – Выскребенцева / Правдюкова 6:0, 6:1.

В 1/4 финала девушки сыграют с командой Красноярского края.