В выходные в Тольятти термометры покажут плюсовую температуру

В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели погоду Самарской области будут формировать атлантические циклоны, лишь в ночные часы 18 февраля сохранится влияние отрога холодного антициклона.

Тихая солнечная погода конца рабочей недели сменится пасмурной ветреной. Фронтальные разделы, быстро перемещаясь вглубь Европейского материка, принесут очень тёплый влажный воздух, осадки перейдут в смешанную фазу. Температура воздуха в дневные часы повысится до слабоположительных значений.

В ночь на субботу местами по области температура может опускаться до -20 градусов, но уже завтра днем столбики термометров покажут -4, -9 градусов. В воскресенье днем температура может составить +1, -4 градуса. Облачно. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

