В Тольятти открывается фотовыставка, посвященная редким птицам

25 февраля в Тольяттинском краеведческом музее откроется фотовыставка, посвященная редким птицам. Горожане увидят работы участников регионального конкурса «Большой год». 36 фотографов запечатлели 185 видов птиц — 27 из них занесены в Красные книги РФ и Самарской области, сообщает мэрия.

Конкурс проходит под эгидой Жигулевского заповедника. Организаторы наградят победителей в четырех номинациях:

— Видовое разнообразие — наибольшее число видов птиц;
— Редкий кадр — самое интересное наблюдение года;
— Редкий вид — наибольшее число редких видов или новый вид;
— Птица года — самый интересный фоторепортаж о жизни птицы года. В этот раз ей стал удод.

Лучший результат среди тольяттинских фотографов показала Елена Поликаркина — за год ей удалось сфотографировать 114 видов птиц.

Тольяттинский краеведческий музей расположен по адресу: бульвар Ленина, 22. Открытие выставки и награждение победителей конкурса состоится 25 февраля в 11:00, вход свободный. Фотографии редких птиц можно увидеть до 18 апреля.
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  2. TLT.ru
  3. 18.02.2017 12:04 [130] (0)
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