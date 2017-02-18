В Тольятти открывается фотовыставка, посвященная редким птицам

25 февраля в Тольяттинском краеведческом музее откроется фотовыставка, посвященная редким птицам. Горожане увидят работы участников регионального конкурса «Большой год». 36 фотографов запечатлели 185 видов птиц — 27 из них занесены в Красные книги РФ и Самарской области, сообщает мэрия.

Конкурс проходит под эгидой Жигулевского заповедника. Организаторы наградят победителей в четырех номинациях:

— Видовое разнообразие — наибольшее число видов птиц;

— Редкий кадр — самое интересное наблюдение года;

— Редкий вид — наибольшее число редких видов или новый вид;

— Птица года — самый интересный фоторепортаж о жизни птицы года. В этот раз ей стал удод.

Лучший результат среди тольяттинских фотографов показала Елена Поликаркина — за год ей удалось сфотографировать 114 видов птиц.

Тольяттинский краеведческий музей расположен по адресу: бульвар Ленина, 22. Открытие выставки и награждение победителей конкурса состоится 25 февраля в 11:00, вход свободный. Фотографии редких птиц можно увидеть до 18 апреля.