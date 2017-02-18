Житель Башкирии лишился поддельных прав на подъезде к Тольятти

На стационарном посту ДПС, расположенном на федеральной автодороге М-5 «Урал» в селе Зеленовка, сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля ВАЗ-21154. 36-летний житель Башкирии, предъявил инспекторам водительское удостоверение с признаками подделки – со своей фотографией, но на чужое имя.

Сотрудники полиции изъяли документ и направили его на исследование.

Подразделением дознания Отдела МВД России по Ставропольскому району в отношении неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», сообщает облГлавк.
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  3. 18.02.2017 13:02 [45] (0)
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