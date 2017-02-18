В Тольятти с лекциями по истории живописи выступит самарский критик Сергей Баландин

Всего лекций будет три, каждая из них посвящена одному из известных художников XIX-XX веков: Эдуарду Мане, Пабло Пикассо и Энди Уорхолу. Тольяттинцы проследят их творческий путь, услышат подлинные истории скандальных картин и узнают, что прячется внутри знаменитых банок супа Кэмпбелл.

Расписание лекций:

28 февраля в 17:00 — «Эдуард Мане и светящиеся глаза»;

3 марта в 17:00 — «Пабло Пикассо и нарисованная фотография»;

9 марта в 17:00 — «Энди Уорхол и тайна консервной банки».

Сергей Баландин — куратор самарской галереи «Виктория», автор более 15 выставок в Самаре, Тольятти и Краснодаре.

Лекции пройдут в Тольяттинском художественном музее по адресу: бульвар Ленина, 22. Вход на одну лекцию — 150 рублей, возрастное ограничение: 18+. Предварительная продажа билетов и подробности по телефону: (8482) 48-20-89.