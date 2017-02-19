«Лада» проиграла последний матч в сезоне

Заключительный матч сезона тольяттинская ледовая дружина проводила в Уфе против местного "Салавата Юлаева".

На 11-й минуте счет открыл нападающий "Лады" Денис Зернов (0:1). На 26-й минуте защитник хозяев Сами Леписте сравнял счет, реализовав численное преимущество "Салавата Юлаева". В середине второго периода Станислав Бочаров вновь вывел "Ладу" вперед (1:2). На 35-й минуте Максим Майоров восстановил равновесие (2:2).

Судьба матча решилась в третьем периоде. На 46-й минуте Станислав Гареев вывел вперед уфимцев, а на последней минуте точку поставил Денис Куляш, поразивший пустые ворота "Лады" после того,как Артис Аболс заменил Илью Ежова шестым полевым игроком.

"Лада" финишировала на 14-м месте в конференции "Восток".
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 19.02.2017 12:04 [119] (1)
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