«Лада» проиграла последний матч в сезоне

Заключительный матч сезона тольяттинская ледовая дружина проводила в Уфе против местного "Салавата Юлаева".

На 11-й минуте счет открыл нападающий "Лады" Денис Зернов (0:1). На 26-й минуте защитник хозяев Сами Леписте сравнял счет, реализовав численное преимущество "Салавата Юлаева". В середине второго периода Станислав Бочаров вновь вывел "Ладу" вперед (1:2). На 35-й минуте Максим Майоров восстановил равновесие (2:2).

Судьба матча решилась в третьем периоде. На 46-й минуте Станислав Гареев вывел вперед уфимцев, а на последней минуте точку поставил Денис Куляш, поразивший пустые ворота "Лады" после того,как Артис Аболс заменил Илью Ежова шестым полевым игроком.

"Лада" финишировала на 14-м месте в конференции "Восток".