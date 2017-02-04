В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы задержали местного жителя с марихуаной

В ходе патрулирования улиц Комсомольского района сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемого в хранении запрещенных веществ.

Возле одного из домов, расположенных на улице Чайкиной, полицейские заметили мужчину, который при виде экипажа попытался скрыться, но был задержан. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили в кармане брюк у 28-летнего ранее судимого мужчины пакет с веществом растительного происхождения.

Находка была направлена на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, а подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проведенное исследование показало, что изъятым является марихуана массой 28,87 грамма.

Накануне в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». В настоящее время полицейские выясняют, откуда у задержанного запрещенное вещество, ведется следствие, сообщает облГлавк.