На трассе М-5 в Самарской области в аварии «Газели» и тягача погиб пассажир (фото)

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано 18 февраля почти в два часа дня на 907 км плюс 200 м трассы М5 «Урал».

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель 1981 года рождения (стаж вождения с 2008 года), управляя автомобилем ГАЗ-3302, двигался со стороны Самары в сторону Москвы. По предварительной версии полицейских, в условиях снегопада он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной Mercedes-Benz  в составе полуприцепа Schmidt под управлением мужчины 1974 года рождения. От столкновения обе машины съехали в кювет.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Пассажир автомашины ГАЗ (его данные устанавливаются) скончался на месте происшествия.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
... ...
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 19.02.2017 15:02 [16] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus