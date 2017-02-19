«Ладья» в родных стенах обыграла лидера сезона

В очередном матче чемпионата МХЛ "Ладья" встречалась с лидером конференции "Восток" - нижнекамским "Реактором".

На 13-й минуте Семен Журавлев убежал от двух защитников гостей, но переиграть Федора Коротаева не смог. В следующей атаке Евгений Грошев (тольяттинцы находились в меньшинстве) в похожей ситуации открыл счет - 1:0. На 17-й минуте Владимир Журавлев удвоил счет после паса из-за ворот на ближнюю штангу в исполнении Романа Поляничева - 2:0.

На последней минуте второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала Артем Голубович, войдя в зону "Ладьи", оставил шайбу Айнуру Чабатову, и тот кистевым броском поразил дальний угол ворот Арсения Никонорова (2:1), а затем Ринат Юмангулов, получив шайбу от Дмитрия Дрожжина, не оставил шансов голкиперу "Реактора" - 3:1.

На 42-й минуте Тимур Хафизов выиграл борьбу на "пятаке" у ворот "Ладьи". На 48-й минуте Тимур Шарифьянов сравнял счет: тольяттинцы потеряли шайбу на чужой синей линии, последовала контратака - Разата Тамирова к воротам не пустили, но с шайбой оказался Шарифьянов, который мощно бросил низом (3:3).

В середине третьего периода гости на 1.07 остались втроем против пятерки "Ладьи", но смогли выстоять. Впрочем, каких-то сверхусилий для этого гостям не потребовалось. Выстояв, гости, похоже, на какое-то время утратили концентрацию, за что были наказаны: "Ладья" выиграла вбрасывание в средней зоне, а Игорь Усманов длинным пасом отправил в прорыв Владимира Журавлева (оформил "дубль"): хороший бросок и 4:3 в пользу "Ладьи".

На 58-й минуте вратарь гостей отразил бросок Евгения Грошева, но первым у шайбы оказался Дмитрий Дрожжин, переправивший ее в ворота - 5:3, "Ладья" одержала победу. 19 февраля команды встретятся вновь.

Фото: ХК "Лада".