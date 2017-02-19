Неделя Тольятти: знаковые места города преобразятся, сборку лифтбека Granta вернут в Тольятти, расписание масленичных гуляний

Мэр Сергей Андреев представил общественности пять объектов городского пространства, которые будут благоустроены в ближайшее время в рамках проекта по модернизации моногородов.

Решено, что в Тольятти требует преобразований территория т.н. «заброшенных фонтанов» между ул. Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок превратится в современный парк им. 50-летия АВТОВАЗА. Проект данного объекта уже имеется, и благоустроенный сквер должен появиться здесь в текущем году.

В рамках этого направления в каждом из 17 округов Тольятти будут оборудованы универсальные спортивные площадки, а также предлагается обустройство зон отдыха – территорий на стыке лесной зоны с жилыми районами.

Планируется обустроить интерактивные семейные площадки, где жители могли бы отдыхать, заниматься спортом. Помимо этого, с партнерами и волонтерами продолжится работа по посадке леса.

Будет отремонтирован фасад ДК «Русич» в микр-не Шлюзовой и предполагается вдохнуть новую жизнь в объект, который давно не используется по назначению. В Тольятти таковым станет бывший кинотеатр «Пирамида», который будет реконструирован под театр. При этом площадка перед объектом «оживет» уже в этом году – здесь будет благоустроена территория для театральных фестивалей, мастер-классов и других культурных мероприятий.

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В Тольятти проходят обсуждения инвестиционного проекта по строительству межмуниципального комплекса обращения с отходами полного цикла, который должен заработать уже в 2018 году. Он реализуется в рамках инвестиционного меморандума, заключенного Правительством Самарской области и мэрией Тольятти, подписанного в марте 2016 года. Целью проекта является создание полноценной цепочки обращения с отходами, начиная с их приема, обработки, утилизации и заканчивая захоронением с применением наилучших доступных технологий. В рамках намеченных целей будет произведена модернизация мусоросортировочного комплекса, предусматривающая применение полуавтоматических линий сортировки, мощностью 2 миллиона кубометров в год, и будет введен в эксплуатацию современный полигон захоронения коммунальных отходов со сроком эксплуатации более 30 лет. С целью соблюдения требований законодательства объект планируется возвести в промышленной зоне, в 2-х километрах от завода ТольяттиАзот, на удалении более 5 км от ближайших жилых домов, в удобной с точки зрения логистики зоне.

Современный комплекс позволит принимать на обработку, утилизацию и захоронение коммунальные отходы, образующиеся от населения Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района. Размер инвестиций нового проекта составляет один миллиард рублей.

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Гендиректор Renault Карлос Гон ожидает, что АВТОВАЗ станет прибыльным в 2018 г. даже при сохранении нестабильности на российском авторынке.

Гон сохраняет оптимизм в отношении АВТОВАЗа из-за среднесрочного плана развития компании, утвержденного в декабре и включающего запуск 12 новых моделей, оптимизацию производства, сокращение запасов и дальнейшую локализацию производства сборочных компонентов.

Отметим, что на этой неделе АВТОВАЗ получил от Альянса Renault-Nissan одобрение на производство моторов HR16 по полному циклу.

В январе 2017 года на АВТОВАЗе освоены литье основных элементов мотора HR16 – блока и головки блока цилиндров, механическая обработка этих алюминиевых заготовок, а также обработка коленчатого вала. На сегодня это единственный иностранный мотор, выпускаемый в России со столь глубокой степенью локального производства.

Для новых технологических операций на АВТОВАЗе смонтирована установка алюминиевого литья и автоматические линии механической обработки деталей HR16. Производственная мощность – 150 тысяч двигателей в год. Перед новым этапом локализации производство прошло несколько циклов испытаний и отладки технологии. Для того, чтобы добиться требуемого уровня качества, было изготовлено более 60 моторов, которые прошли тесты на стендах и в составе автомобилей. В январе 2017 года аудит Альянса подтвердил высокое качество моторов, изготовленных на АВТОВАЗе.

Коме того, стало известно о том, что производство LADA Granta в кузове «лифтбек» к концу 2017 года может быть перенесено из Ижевска в Тольятти.

Возможность переноса изучается, но решения еще нет, заявил газете «Ведомости» представитель АВТОВАЗа. По его словам, перенос лифтбека Granta на тольяттинский автозавод позволил бы концерну высвободить мощности под расширение выпуска LADA Vesta в Ижевске. Сейчас здесь производится седан этого семейства, а во второй половине 2017 года начнется выпуск универсала Vesta и его cross-версии.

Ижевский автозавод начал производство седана LADA Granta в июле 2012 года, а в мае 2014-го на конвейере предприятия его сменил лифтбек этой модели. В сентябре 2015 года на «ИжАвто» стартовал выпуск флагманского седана LADA Vesta.

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17 февраля в мэрии Тольятти состоялось заседание коллегии, в ходе которой были заслушаны отчеты по реализации ряда муниципальных программ. Представленные доклады затронули сферу городского хозяйства, жилищного строительства, а также вопрос предоставления жилья молодым семьям.

В рамках программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Тольятти на 2014-2018 годы» в 2016 году было восстановлено 67 конструктивных элементов, проведен капремонт общего имущества в 2 домах (пр-т Ст. Разина, 80 и ул. Фрунзе,35), а также ремонт внутридомовых инженерных систем в 5 домах города (ул. Победы,50, ул. Ленина,125, ул. Ленина, 57, б-р Молодежный, 33 и б-р 50 лет Октября,28). На эти цели направлено 8,8 млн руб., в том числе порядка 6 млн руб. –средства городского бюджета.

Что касается программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности Тольятти, на 2015-2017 годы», в 2016 году было отремонтировано 9 квартир на сумму 2,155 млн рублей. Также заменено 20 газовых плит с истекшим нормативным сроком эксплуатации, на что направлено 226 тыс рублей. Как отметил Вадим Ерин, в бюджете были заложены средства на обновление 57 единиц газового оборудования, однако заявок больше не поступило.

Программа по обращению с отходами на территории Тольятти рассчитана на 2014-2016, а потому были представлены результаты за весь период ее действия. Всего на программные мероприятия было израсходовано 199,7 млн рублей. Из этой суммы 175,7 млн руб. направлены на утилизацию твердых бытовых отходов и крупногабаритног о мусора, 3,6 млн руб. – на подбор трупов животных, 93 тыс руб. -на обезвреживание ртутьсодержащих отходов.

Отчет по программе «Молодой семье – доступное жилье» за 2016 год представила замруководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Светлана Клюшина. По ее словам, в прошлом году тольяттинским семьям были предоставлены 353 социальные выплаты, 45 из которых «перетекли» с 2015 года. Фактический объем финансирования составил почти 705 млн руб., из них 446 млн руб. – внебюджетные средства (деньги участников программы, банков и др.)

За указанный период под жилищное строительство в городе сформированы и предоставлены 117 земельных участков. В результате был введен в эксплуатацию 81 жилой многоквартирный дом (706,6 тыс.кв.м), 22 из которых (234,6 тыс.кв.м) – за 2016 год. Помимо этого, была проведена внушительная работа по подготовке проекта Генплана Тольятти, внесены необходимые изменения в Правила землепользования и застройки. Фактические расходы по мероприятиям программы вылились в сумму 116,6 млн рублей.

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Мэрия составила афишу культурно-массовых мероприятий к Масленице. Тольяттинцев ждут народные забавы, выступления музыкальных коллективов и вкуснейшие блины.

В этом году масленичная неделя начинается с 20 февраля. В Тольятти основные культурно-массовые мероприятия пройдут в воскресенье, 26 февраля, сообщает мэрия.

Жители Автозаводского района смогут отметить Масленицу сразу в двух местах. С 12:00 до 15:00 у Дворца спорта «Волгарь» пройдет праздничная программа «К Весне на блине». Перед тольяттинцами выступят DJ Иван Кислый, go-go команда «Вернисаж» и атлеты силового шоу «Витязи». Ансамбли «Русская душа» и «Родники» исполнят народные песни. Сожжение чучела — в 14:00.

С 12:00 до 15:00 в Фанни парке состоится свой праздник. Гостей ждет цыганский табор, народные забавы и выступление богатырей. За музыкальное сопровождение отвечают кавер-группа «Пятый элемент», дуэт «Субботея» и ансамбль народной песни «Дубравушка». Во время праздника будут работать аттракционы, теплый крытый каток и зимняя горка. Сожжение чучела — в 16:00.

В Комсомольском районе гуляния также пройдут на двух площадках. С 12:00 до 14:30 в Парке культуры и отдыха жители города примут участие в праздничной программе «Масленичный разгуляй!». Перед тольяттинцами выступят ансамбли «Кружева», «Веселуха» и «Маэстро», а организаторы проведут танцевальный флеш-моб, конкурсы и викторины. Сожжение чучела — в 13:30.

На площади у ДК «Тольяттиазот» с 12:00 до 16:00 пройдет программа «Щедрая Масленица». Тольяттинцы увидят представление театра «Вариант» и зажигательные танцы воспитанников школы хореографии «Династия». Народные песни прозвучат в исполнении коллективов ДК.

В Центральном районе праздник пройдет с 11:00 до 14:30 на площади у ДК «Тольятти». В программе хороводы, игры, выступление ансамбля танца «Самоцветы» и шоу-группы «Фристайл». Тольяттинцы услышат народную музыку в исполнении хора русской песни «Жигули» и фольклорного ансамбля «Ставр». Сожжение чучела — в 14:00.

Кроме того, праздники для горожан пройдут в парковом комплексе им. К.Г.Сахарова, в микрорайонах Поволжский, Шлюзовой и Федоровка. Подробнее в афише культурно-массовых мероприятий.