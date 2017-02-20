Chevrolet Niva определилась с приоритетами на 2017 год

В пресс-службе GM-Avtovaz рассказали, какие цели компания ставит перед собой и внедорожником в 2017 году.

«В нынешних реалиях для стимулирования спроса рынку нужно предлагать как сбалансированную цену, так и спецпредложения. Не менее важными для потребителя являются качество продукта и его содержание. Это и будет являться приоритетом нашей работы в 2017 году», — рассказали редакции «Колёса.ру» в пресс-службе GM-Avtovaz.

Также в компании отметили, что в 2017 году важным элементом стратегии будет удержание позиций Chevrolet Niva в сегменте SUV. Напомним, в 2016 году было продано 29 844 внедорожника, что позволило «ШНиве» занять третье место в списке самых продаваемых автомобилей этого сегмента.

Chevrolet Niva успешно начала 2017 год, сумев прибавить по результатам продаж почти 500 автомобилей. В GM-Avtovaz рассказали, что способствовало этому: грамотная ценовая политика, продление действия спецпредложений и запуск новой версии сайта с расширенным функционалом.