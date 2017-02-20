Зрители шоу «Голос. Дети» требуют дать участнице из Тольятти второй шанс

Поклонники ТВ-шоу «Голос. Дети» решили поддержать 13-летнюю Диану Анкудинову из Тольятти. Зрители шоу создали на платформе сайта Change.org петицию, в которой просят организаторов и продюсеров конкурса вернуть девочку в число участников.

Напомним, что жительница Тольятти Диана Анкудинова выступила в вокальном проекте «Голос. Дети». На слепых прослушиваниях 13-летняя певица исполнила народную песню «Время Йодля». Яркое выступление девочки тепло встретила публика в зрительном зале, а члены жюри аплодировали ей стоя. Судьи лестно отозвались об ее уникальной манере пения йодлем. Однако никто из них не повернулся к Диане Анкудиновой во время номера, и в итоге она не прошла в следующий тур конкурса.

– Это было круто, но, с другой стороны, это нас и сбило. Каждый хотел нажать на кнопку и повернуться, но думал: «А какую следующую песню дать этой девочке, чтобы она показала себя так же здорово?», – пояснил позицию один из наставников конкурса Валерий Меладзе.

Однако зрителей шоу не устроило такое положение дел. Поклонники считают случившееся нелепым стечением обстоятельств и просят дать талантливой девочке второй шанс.

– Ни один из наставников не повернулся во время её выступления, но впоследствии они признали, что ошиблись, не выбрав Диану. Разрешите ей повторно выступить на слепых прослушиваниях. Мы уверены, что второй раз наставники не ошибутся. Миллионы телезрителей будут вам безмерно благодарны, – пишут авторы петиции.

Отметим, что за один день инициативу поддержали более 700 человек.