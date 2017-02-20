«Ладья» одержала вторую победу подряд над лидером сезона

На повторный матч с "Реактором" "Ладья" получила подкрепление: из первой команды вернулись защитники Антон Моренец, Данил Семенов и нападающий Дамир Рахимуллин. Кроме того, на лед вышел Денис Зернов, практически весь сезон отыгравший в "Ладе". Таким образом, впервые за последние несколько матчей на игру быи заявлены четыре полные пятерки, отмечают в пресс-службе клуба.

На 12-й минуте Роман Поляничев, получил шайбу в средней зоне, вошел в зону гостей, и, обыграв защитника, кистевым броском отправил шайбу в ворота Романа Голованова - 1:0.

На 34-й минуте Евгений Грошев добил шайбу в ворота гостей после того, как вратарь отразил бросок Антона Моренца - 2:0.

В середине третьего периода Денис Зернов (50 минута) и Роман Поляничев (51 минута) довели счет до 4:0. Все, чего удалось добиться гостям - отыграть две шайбы стараниями Данила Воеводина и Антона Пачина - 4:2 победа "Ладьи".

28 февраля и 1 марта "Ладья" примет на своем льду "Ирбис" (Казань). Это будут заключительные матчи сезона.