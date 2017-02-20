Гандбольная «Лада» выбыла из борьбы за Кубок России

В матче 1/4 финала Кубка России в Краснодаре «Лада» уступила «Кубани» со счетом 27:28 (14:17) и выбыла из дальнейшей борьбы, сообщает пресс-служба клуба.

Первая часть двойной февральской дуэли с подопечными Евгения Трефилова, с которыми тольяттинки повторно сразятся всего три дня спустя, но уже в рамках чемпионата страны, успеха «Ладе» не принесла. Фортуна этим вечером улыбнулась «Кубани».

На 14-й минуте встречи Краснодар уже имел подавляющее преимущество в счете (12:5). Но волжанки, вопреки ожиданиям местных фанатов, не сдались. Реанимировать гостей сумела молодежь. «Вторые номера» взялись за дело крайне энергично и на редкость продуктивно. Виолетта Голец, Александра Санникова и Ольга Щербак по очереди отгрузили соперницам три «сухих» мяча. Тольяттинки еще до перерыва вплотную приблизились к тому, чтобы сократить до минимума отставание в счете. Не получилось – не беда, ведь вскоре после возвращения на поле боя из раздевалки они все-таки добились этой цели (17:16). За девять без малого минут до финиша «Кубань» наконец-то настигли, после чего в первый и последний раз в этом матче даже вырвались на полкорпуса вперед (25:26). Но не сохранили хрупкий перевес.

На сотворение победного гола хозяйкам поля было отпущено на удивление много – целых две минуты! Именно столько длилась решающая, как выяснилось, атака желто-зеленых после тайм-аута Трефилова. Экс-тольяттинка Ольга Горшенина удачно подкараулила мяч после его отражения от перекладины – 28:27. А ответный «выстрел» в исполнении Голец приняла на себя штанга. «Лада» в оставшиеся полторы минуты все равно имела шанс восстановить ничейный счет и возложить решение судьбы этой четвертьфинальной пары на серию послематчевых семиметровых бросков. Однако Дарья Дмитриева перед самой финальной сиреной не сумела четко зарядить по цели через скопление чужих игроков - вратарь оказался начеку. Путевка в мартовский «Финал четырех» от волжанок ускользнула.