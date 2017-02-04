Сотрудники ГИБДД изъяли поддельные права у тольяттинца, нарушившего ПДД

Ночью 30 января на бульваре Баумана инспекторы ДПС остановили машину, водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что 24-летний нарушитель проживает в Тольятти, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Накануне по признакам использования заведомо подложного документа в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, сообщили в облГлавке.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста.