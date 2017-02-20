АВТОВАЗ возвращается к пятидневному режиму работы

20 февраля производственная площадка АВТОВАЗа в Тольятти возвращается на пятидневный режим рабочей недели, за исключением сборочной линии B0, линии по выпуску автомобилей LADA Priora и LADA 4х4, а также некоторых подразделений, которые уже работают в пятидневном режиме, сообщает пресс-служба завода.

Напомним, что с 17 октября 2016 по 17 февраля 2017 года, автозавод работал 4 дня в неделю, что было связано с необходимостью сохранения коллектива предприятия в условиях сокращавшегося спроса на автомобили на российском рынке в 2016 году и, соответственно, меньшим производственным заказом.

Между тем, Компания прогнозирует, что российский автомобильный рынок останется на уровне 2016 года с возможностью небольшого роста до 5%. Также в 2017 году компания планирует увеличить экспортные продажи на 50%. Однако, с возвратом к пятидневному режиму рабочей недели, часть сотрудников из числа рабочих и РСиС не будут востребованы в основной производственной деятельности. Для обеспечения максимальной занятости этих работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре Компании создан и приступил к работе Индустриальный парк АВТОВАЗ.

В основные задачи «Индустриального Парка АВТОВАЗ» входят:

›создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа, в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов;

›создание новых рабочих мест для сторонних организаций в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа;

›создание новых рабочих мест для АВТОВАЗа, его дочерних и зависимых обществ, связанных с новыми продуктами и услугами в автомобильной и других отраслях;

›организация и выполнение работ по подготовке производства новой продукции на АВТОВАЗе;

›осуществление работ, ранее выполнявшихся для АВТОВАЗа сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти, по договорам подряда.

По мере развития проекта Индустриального парка возможно выделение вновь организуемых бизнесов в отдельные юридические лица при условии того, что они будут демонстрировать положительные финансовые результаты работы и гарантировать сохранение рабочих мест.

В Индустриальный Парк уже переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание Дирекции по закупкам и другие площадки АВТОВАЗа. В течение 2017 года в структуру нового подразделения продолжится поэтапная передача свободных производственных площадей и других активов. Общая площадь Индустриального парка АВТОВАЗа составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств АВТОВАЗа и для сдачи в аренду сторонним резидентам.

Среди реализуемых перспективных проектов можно отметить Центр корпоративных решений ПАО Сбербанк (call-центр), в котором будет создано порядка 1000 рабочих мест. АО «Металлист-Самара» уже заключило на долгосрочной основе договор аренды территории ВМЗ и приступило к работе. Договора с другими потенциальными арендаторами находятся в проработке.