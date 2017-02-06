На Революционной грабитель отобрал у тольяттинца телефон и 600 рублей

В Тольятти инспекторы ДПС задержали предполагаемого грабителя по горячим следам.

Преступление было совершено возле дома, расположенного на улице Революционной. О случившемся в полицию сообщил местный житель 1984 года рождения. По словам заявителя, применив силу, злоумышленник открыто похитил у него сотовый телефон и деньги в размере 600 рублей, после чего скрылся с добычей.

Потерпевший не растерялся и сразу же сообщил о случившемся в дежурную часть. Оперативный дежурный незамедлительно направил ориентировку с приметами нападавшего всем наружным службам и патрульным экипажам полиции.

Спустя непродолжительное время, находясь на маршруте патрулирования неподалеку от места преступления, инспекторы ДПС заметили молодого человека, подходящего под описание разыскиваемого, и задержали его. Сотрудники полиции установили, что 24-летний подозреваемый нигде не работает и ранее не был судим. В ходе личного досмотра задержанного похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением физического насилия», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 20.02.2017 11:34 [125] (0)
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